Una dintre cele mai admirate jucătoare s-a despărțit de iubit și vrea să profite de statutul de burlăciță: ”Ar trebui să scoată bani serioși”

Danielle Rose Collins (31 de ani, 69 WTA), una dintre cele mai admirate jucătoare din circuitul mondial, s-a despărțit de iubit și ar vrea să profite de statutul de burlăciță.

După relația pe care a avut-o cu Bryan Kipp, ”Danimal” Collins a recunoscut într-un podcast că n-ar refuza participarea la o emisiune cu tentă matrimonială.

„M-aș gândi, poate, să particip la o emisiune reality TV, dar depinde. Adică, nu știu dacă și-ar permite să mă plătească. Înțelegi ce vreau să zic? Ar fi divertisment de top, un adevărat blockbuster, nu?

Ar trebui să scoată bani serioși ca să mă convingă să apar la o emisiune precum ”Burlăcița” sau ceva asemănător. Pentru că da, adică, chiar m-aș gândi serios, dar unde aș face ”Burlăcița”? În ce țară, crezi? Australia?”, a transmis Danielle Rose Collins.

Collins, supranumită „Danimal” pentru stilul său agresiv de joc, anunţase că se va retrage la sfârşitul sezonului 2024 pentru a-şi întemeia o familie.

Americanca s-a răzgândit în privinţa retragerii la finalul sezonului 2024 şi a decis să joace şi în 2025.

