Jucătoarea de tenis de top își caută marea dragoste pe aplicațiile de dating. Ce pretenții are de la viitorul soț
Danielle Collins FOTO WTA

După ce a făcut senzație la începutul anului la Australian Open, cu un interviu sfidător și săruturi provocatoare aruncate publicului care o fluiera, americanca Danielle Collins (31 de ani) revine în atenția presei — de data aceasta, nu pentru performanțele de pe teren, ci pentru viața ei amoroasă.

Fosta finalistă de la Melbourne, care a fost singură în ultimul an, a decis că este momentul să își caute dragostea — inclusiv prin aplicații de dating. Iar profilul ei a devenit rapid viral, după ce Collins l-a distribuit chiar pe Instagram.

„În prezent sunt jucătoare profesionistă de tenis, dar mi-ar plăcea să devin o casnică tradițională”, scrie ea în descriere.

„Mi-am avut perioada de boss babe, acum vreau doar să cresc găini, să fac pâine cu maia, să stau acasă cu câinii și, sper, să am câțiva copii în curând”.

Totuși, lista de cerințe a jucătoarei este fermă. Collins precizează clar că „zona nu este destinată bărbaților scunzi”:

„Dacă minți despre înălțime, lasă-mă în pace. Aici nu sunt bineveniți bărbații mici”, a scris sportiva.

Și nu doar înălțimea contează. Americanca vrea un partener cu situație financiară solidă. Într-un mesaj răspuns unui potențial pretendent, Collins a spus direct:

„Dacă ai curajul să-mi scrii, atașează și cel mai recent extras bancar.”

Remarca vine din partea unei jucătoare care a câștigat deja 8,9 milioane de euro în premii de-a lungul carierei.

Într-un episod recent al podcastului The Gay Tennis Podcast, Collins a recunoscut că se gândește serios să participe la emisiunea The Bachelorette:

„Aș lua în considerare participarea la un reality-show de genul acela, dar depinde. Nu știu dacă mă pot plăti suficient — ar fi o emisiune de top!”.

