Surpriză mare în finala de la Miami! Ce jucătoare a pus mâna pe trofeu

Danielle Collins (locul 53 WTA), jucătoare aflată la ultimul sezon al carierei, a întâlnit-o pe Elena Rybakina, locul 3 WTA.

Americanca de 30 de ani a câștigat primul titlu de categorie WTA 1000 al carierei. Danielle Collins s-a impus cu 7-5, 6-3 în fața Elenei Rybakina, fructificând a patra minge de meci.

Deși nu se afla printre favorite, Collins a câștigat turneul de la Miami în chiar ultimul sezon al ei în circuitul profesionist.

Ea anunțat că la finalul acestui an va pune punct carierei, întrucât vrea să se concentreze și pe alte domenii de activitate.

Danielle Collins’ emotional reaction as she wins the biggest title of her life

She drops her racquet & puts her hands over her face

In her last season on tour

In her home state

If you want it bad enough, fairytales do come true. 🥹

pic.twitter.com/CCLXU7K5Ek