Amendă de proporții. Rusul Medvedev a fost pedepsit pentru ce-a făcut la US Open

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 11:33
65 citiri
Daniil Medvedev FOTO Captura X

Câştigător al US Open în 2021, rusul Daniil Medvedev a fost sancţionat cu o amendă de 42.500 de dolari (aproximativ 36.500 de euro) pentru comportamentul său necuvenit în timpul înfrângerii în faţa francezului Benjamin Bonzi în primul tur al turneului de Grand Slam de la New York, în noaptea de duminică spre luni.

Învins în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 [5], 0-6, 6-4, Medvedev s-a certat, la sfârşitul celui de-al treilea set, cu arbitrul, care tocmai îi acordase două mingi de serviciu lui Bonzi, deranjat de intrarea unui fotograf pe teren.

Furios că arbitrul i-a acordat adversarului său o nouă primă minge, rusul a provocat o întrerupere a jocului de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut setul al treilea şi apoi următorul cu 0-6, înainte de a avea ultimul cuvânt cu 6-4 în setul al cincilea. Medvedev şi-a distrus racheta, apoi a rămas mult timp prăbuşit pe scaun, dându-şi frâu liber nemulţumirii.

„Cineva care se prăbuşeşte astfel în public are nevoie de ajutor”, a estimat luni fostul campion german Boris Becker pe reţelele sale sociale.

Pentru comportamentul său nesportiv, conducerea US Open i-a aplicat lui Medvedev o amendă de 30.000 de dolari, la care se adaugă 12.500 de dolari pentru „distrugerea” rachetei.

Miercuri, Benjamin Bonzi s-a calificat în turul al treilea, unde îl va înfrunta pe compatriotul său Arthur Rinderknech.

US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat
US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat
Învins duminică de Benjamin Bonzi în primul tur al US Open, Daniil Medvedev şi-a pierdut cumpătul la prima minge de meci a francezului, în urma intrării neaşteptate a unui fotograf pe...
Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
Legenda germană a tenisului Boris Becker a afirmat, luni, că jucătorul rus Daniil Medvedev ar trebui să solicite ”ajutorul unui profesionist”, la o zi după eliminarea sa din primul tur al...
#Daniil Medvedev, #US Open, #pedeapsa, #amenda , #stiri tenis
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

