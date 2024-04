Rusul Daniil Medvedev l-a învins cu mari emoţii luni pe americanul Sebastian Korda, 5-7, 7-6 (7/4), 6-3, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro.

Daniil Medvedev, locul 4 mondial, favorit numărul 3 la turneul din capitala Spaniei, s-a impus după aproape două ore şi jumătate de joc în confruntarea cu Sebastian Korda, locul 26 mondial şi cap de serie numărul 25. Viitorul adversar al lui Medvedev va fi kazahul Aleksandr Bublik (18 ATP), care a dispus luni de americanul Ben Shelton (15 ATP) la capătul a trei seturi foarte echilibrate, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4.

În timpul meciului cu Korda, Medvedev a ieșit în evidență și cu un dialog ciudat purtat cu arbitrul de scaun, după ce tenismenul a cerut închiderea acoperișului, din cauza ploii.

”Nu eu iau decizia, ci ei”, i-a răspuns arbitrul. ”Cine sunt ei, illuminati (n.r. iluminații)?”, a replicat Medvedev.

Daniil Medvedev hilarious interaction with the umpire in Madrid.

Daniil wanted the roof to be closed because it was raining.

The umpire: “I don’t make the decision. They do.”

Daniil: “Who are ‘they?’ The Illuminati?” 😂

