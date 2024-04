Rusul Medvedev, pus pe distrugeri la Monte Carlo: ”Cum poți să-ți ceri scuze?” VIDEO

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, favorit nr.4) s-a calificat miercuri în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de francezul Gael Monfils (40 ATP).

Medvedev s-a impus după o partidă de o oră şi jumătate, iar în runda următoare va juca împotriva compatriotului său, Karen Hacianov (17 ATP, favorit nr. 15).

Rusul Medvedev a fost și protagonistul unui episod tensionat cu arbitrul meciului. Astfel, după ce oficialul și-a cerut scuze pentru o decizie eronată, Medvedev a răbufnit.

„Cum poți să-ți ceri scuze? Am pierdut jocul nenorocit. Deveniți ridicoli. Cu Hawk Eye în direct, nu vezi nimic”, i-a spus rusul arbitrului, moment în care a fost la un pas să rupă umbrela care îl proteja de soare.

Medvedev not happy with the umpire in Monte Carlo

Lahyani: “I saw it catching the back.”

*Daniil smacks umbrella*

Daniil: “How can you apologize? I lost the freaking game. You guys are getting ridiculous. With Hawk Eye live you don’t see anything”

