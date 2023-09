Daniil Medvedev i-a trimis la culcare pe fanii lui Carlos Alcaraz: ce a putut să declare după meciul câștigat în semifinale la US Open

Daniil Medvedev a trecut de Carlos Alcaraz, scor 7-6 [3], 6-1, 3-6, 6-3, în semifinale la US Open și va juca împotriva sârbului Novak Djokovic în ultimul act.

La 27 de ani, Medvedev va juca a cincea finală de Grand Slam a carierei. El a câştigat o singură dată, chiar împotriva lui Novak Djokovici, în 2021, chiar la US Open.

Daniil Medvedev a avut de înfruntat și un public ostil, comunitatea latino din New York fiind evident de partea lui Carlos Alcaraz.

Rusul a vorbit la final despre acest aspect: "Singurul lucru pe care vreau să îl spun e că probabil 1000 de tipi spanioli au început să strige între primul și al doilea serviciu la scorul de 5-3. Asta nu e prea frumos. Dar cred că erau disperați. Sunt fericit că nu i-a ajutat. Pot să meargă la somn acum".

Daniil Medvedev is hopeful a few fans go to sleep now 😅 pic.twitter.com/uy2kzK9DTH