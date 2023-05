Jucătorul care a declarat că detestă zgura a câștigat turneul de la Roma: "Știu că vă enervez câteodată"

Tenismanul rus Daniil Medvedev, numărul trei mondial, a cucerit duminică primul său trofeu pe zgură, învingându-l în două seturi, 7-5, 7-5, pe danezul Holger Rune în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro.

Medvedev, în vârstă de 27 de ani, s-a impus după o oră şi 41 de minute de joc, trecându-şi în palmares al 20-lea titlu ATP, după 18 succese pe hard şi unul pe iarbă. De altfel, el a declarat public că nu îi place să joace pe zgură.

Victoria rusului este una surprinzătoare, în condiţiile în care acesta nu reuşise să câştige niciun meci în precedentele sale trei participări la competiţia de la Foro Italico.

Daniil Medevedev va urca începând de luni pe locul secund în clasamentul ATP.

Holger Rune (20 ani), care spera să devină cel mai tânăr jucător care câştigă titlul la Roma, după spaniolul Rafael Nadal în 2006, la 19 ani, îi eliminase în drumul său spre finală pe sârbul Novak Djokovic, deţinătorul titlului, şi pe norvegianul Casper Ruud, favoritul numărul 4.

Medvedev a avut un mesaj pentru spectatorii de la Roma: "Uneori eu vă supăr. Alteori mă enervați voi pe mine. Uneori vă fac fericit. Alteori mă faceți voi fericit. Sunt fericit astăzi. Sper că și voi sunteți".

🏆 Fifth title of the season

🧱 First clay-court title

📈 20th career tour-level title

Congratulations, @DaniilMedwed 👏@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/QC7J4eTswW