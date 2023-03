Daniil Medvedev, furios pe condițiile de la Indian Wells: "O să stau 25 de minute la toaletă"

Daniil Medvedev a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de bielorusul Ivashka la Indian Wells.

Locul 6 ATP s-a impus cu 6-2, 3-6, 6-1. După pierderea setului cu numărul doi, Medvedev s-a plâns de lentoarea suprafeței de joc.

„Voi face pipi la fel de încet cum e terenul ăsta. Deci, puteți să vă luați o pauză de 25 de minute. Curtea este lentă, așa că merg încet, îmi iau tot timpul”, i-a spus el arbitrului Mohamed Lahyani.

"Aceasta nu e o suprafață dură. E hard doar pe hârtie", a mai spus el.

Medvedev va avea un meci extrem de dificil și în optimi, contra germanului Alexander Zverev.

“And I’m gonna be as slow as the court is, so you can take 25 mins… oh no no but the court is slow so I go slow, I take my time” - Daniil Medvedev 💀 pic.twitter.com/ELo55WkrZW