Nu-i place zgura! Locul 2 ATP, eliminat în optimi de un jucător venit din calificări

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 2 mondial, a fost eliminat, marţi, în optimile Mastersului 1000 de la Madrid.

Medvedev a fost învins de compatriotul său Aslan Karatsev, locul 121 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (1), 6-4, după 93 de minute de joc.

În sferturi, Karatsev va evolua cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz şi chinezul Zhang Zhizhen.

E cunoscut faptul că Daniil Medvedev nu este un mare fan al suprafeței pe care se joacă în această perioadă a anului - zgura.

