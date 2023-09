Rusul Medvedev, dezlănțuit la US Open: "Nu știu cum doarme soția lui la noapte" VIDEO

Rusul Daniil Medvedev, locul 3 ATP, a dat un interviu extrem de acid și de expresiv după calificarea lui în optimile de finală de la US Open.

Medvedev l-a învins pe argentinianul Sebastian Baez, locul 32 ATP, scor 6-2, 6-2, 7-6. La finalul partidei, rusul a avut un mesaj pentru spectatori, în special pentru fanii din comunitatea latino care l-au susținut pe Baez.

"Mulțumesc tuturor celor care nu strigă între serviciul unu și doi. E un tip, nu știu dacă are soție sau iubită. Nu știu cum va dormi ea la noapte pentru că el este atât de energizat încât va încheia noaptea spunând vamos! non-stop. Îmi pare rău pentru el".

Medvedev va juca în optimile de finală cu Alex de Minaur.

Daniil Medvedev to the US Open crowd:

“Thanks to all the guys who don’t shout between 1st & 2nd serve. There’s 1 guy, I don’t know if he has a wife. I don’t know how she’ll sleep bc he’s so pumped up he’s gonna end the night saying ‘vamo!’ nonstop. I feel sorry for him” 😂 pic.twitter.com/uIsE0nXuGx