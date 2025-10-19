Descătușare pentru rusul Medvedev în circuitul ATP, după doi ani de ”secetă”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:10
283 citiri
Descătușare pentru rusul Medvedev în circuitul ATP, după doi ani de ”secetă”
Daniil Medvedev FOTO X

Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 14 ATP și favorit numărul doi, a câștigat duminică turneul ATP 250 de la Almatî (Kazahstan), după ce l-a învins în finală pe francezul Corentin Moutet (41 ATP, favorit nr. 8), în trei seturi, 7-5, 4-6, 6-3.

Medvedev, aflat în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, care se va desfășura între 9 și 16 noiembrie la Torino, s-a impus după o partidă de două ore și 38 de minute, în care a reușit opt ași și a comis cinci duble greșeli, francezul având un as, fără a comite vreo dublă greșeală. Rusul a cucerit primul său titlu după o ”secetă” de trofee de doi ani, bifând și al 21-lea titlu al carierei.

A fost cea de-a treia confruntare dintre Medvedev și Moutet, scorul fiind acum 2-1 pentru rus. Cei doi s-au întâlnit ultima oară în iulie acest an la Washington.

