Furia rusului Medvedev, după un meci uluitor la US Open. Cum și-a distrus racheta VIDEO

Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie.

Bonzi, numărul 51 în clasamentul ATP, s-a impus cu 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 pe terenul Louis-Armstrong, obţinând a treia victorie în tot atâtea dueluri împotriva rusului, câştigător al US Open în 2021.

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unei „interferenţe” a unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat imediat, provocând un vacarm în public care a întrerupt meciul pentru mai mult de cinci minute. La reluarea jocului, rusul a salvat mingea de meci, l-a împins pe Bonzi la tie-break şi a câştigat setul al treilea. Bonzi a pierdut setul al patrulea cu 0-6, în timpul căruia a fost masat de mai multe ori la piciorul drept.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a câştigat setul decisiv cu mult curaj, recuperând de două ori un break şi impunându-se după 3 ore şi 45 de minute de luptă. Antrenat de curând de compatriotul său Nicolas Mahut, francezul va juca în turul al doilea împotriva americanului Marcos Giron (locul 55), care a ieşit şi el victorios dintr-un meci în cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone (locul 78).

Medvedev, care s-a remarcat și cu o reacție de furie în urma căreia și-a distrus racheta, încheie cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2025 cu un bilanţ modest de o singură victorie, în primul tur al Openului Australiei.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open. He’s smashing his racquet and just sitting on the court. Brutal loss to swallow. pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

