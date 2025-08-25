Furia rusului Medvedev, după un meci uluitor la US Open. Cum și-a distrus racheta VIDEO

Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie.

Bonzi, numărul 51 în clasamentul ATP, s-a impus cu 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 pe terenul Louis-Armstrong, obţinând a treia victorie în tot atâtea dueluri împotriva rusului, câştigător al US Open în 2021.

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unei „interferenţe” a unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat imediat, provocând un vacarm în public care a întrerupt meciul pentru mai mult de cinci minute. La reluarea jocului, rusul a salvat mingea de meci, l-a împins pe Bonzi la tie-break şi a câştigat setul al treilea. Bonzi a pierdut setul al patrulea cu 0-6, în timpul căruia a fost masat de mai multe ori la piciorul drept.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a câştigat setul decisiv cu mult curaj, recuperând de două ori un break şi impunându-se după 3 ore şi 45 de minute de luptă. Antrenat de curând de compatriotul său Nicolas Mahut, francezul va juca în turul al doilea împotriva americanului Marcos Giron (locul 55), care a ieşit şi el victorios dintr-un meci în cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone (locul 78).

Medvedev, care s-a remarcat și cu o reacție de furie în urma căreia și-a distrus racheta, încheie cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2025 cu un bilanţ modest de o singură victorie, în primul tur al Openului Australiei.

Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”
Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”
Autor a două goluri la meciul câştigat de Real Madrid cu echipa Oviedo (3-0) duminică în Liga, Kylian Mbappé a recuperat cele patru kilograme pierdute în această vară din cauza unei...
Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
Novak Djokovic, locul 7 mondial, l-a învins pe americanul Learner Tien, numărul 50 ATP, scor 6-1, 7-6 [3], 6-2, şi s-a calificat în turul al doilea al US Open. În turul doi, Djokovic va...
