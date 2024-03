"Băiatul" lui Mouratoglou l-a enervat pe rusul Medvedev: scene tensionate la Indian Wells VIDEO

Rusul Daniil Medvedev s-a calificat în semifinale la Indian Wells după un meci de două ore cu danezul Holger Rune.

Daniil Medvedev l-a învins pe jucătorul antrenat de Patrick Mouratoglou, danezul Holger Rune, scor 7-5, 6-4.

Partida a avut parte de momentele i tensionate. Chemat la fileu de o scurtă a lui Rune, Medvedev a fost apoi lovit de mingea trimisă cu putere de adversarul său. Medvedev a așteptat scuzele danezului și i-a făcut semn că e cu ochii pe el.

"Nu te-am auzit să îți ceri scuze", i-a spus Medvedev lui Rune la fileu, la finalul meciului. "N-are rost să vorbim despre asta", i-a transmis danezul Holger Rune.

Medvedev va juca în semifinale la Indian Wells cu americanul Tommy Paul. În cealaltă semifinală se întâlnesc Sinner și Alcaraz.

Holger Rune hit a ball at Medvedev when Daniil was at the net.

Daniil leans on the net as if he’s waiting for an apology.

He puts his fingers to his eyes to tell Holger he’s watching him 😂

pic.twitter.com/VwlUdRWnpH