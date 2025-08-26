Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”

Legenda germană a tenisului Boris Becker a afirmat, luni, că jucătorul rus Daniil Medvedev ar trebui să solicite ”ajutorul unui profesionist”, la o zi după eliminarea sa din primul tur al turneului US Open, după o lungă serie de crize de rezultate pe teren, informează AFP.

Fostul lider mondial nu a mai obținut de mult o victorie în turneele de Mare Șlem, unde are trei înfrângeri consecutive în primul tur. În total, la cele patru turnee majore ale anului 2025, el are o singură victorie, în primul tur la Openul Australiei din luna ianuarie.

”Noi numim asta o criză publică”, a scris sextuplul câștigător de Mare Șlem într-un mesaj pe contul de X, adăugând: ”Eu cred că el are nevoie de ajutorul unui profesionist”.

”Sunt de acord (cu Becker), el are nevoie de ajutor”, a adăugat, la rândul său, Brad Gilbert, fostul jucător american, antrenor și comentator vedetă, pe contul său de X.

Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său, francezul Benjamin Bonzi, duminică, în prima rundă a turneului US Open, la o minge de meci pentru adversarul său, explicând ulterior că a devenit furios din cauza deciziei arbitrului decât pe fotograful care l-a provocat.

În timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 și avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenței unui fotograf poziționat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat de decizie, declanșând un vacarm în public, care a întrerupt meciul timp de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut seturile trei și patru, înainte de a se impune în final în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

