Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 12:52
360 citiri
Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
Daniil Medvedev FOTO X @DaniilMedwed

Legenda germană a tenisului Boris Becker a afirmat, luni, că jucătorul rus Daniil Medvedev ar trebui să solicite ”ajutorul unui profesionist”, la o zi după eliminarea sa din primul tur al turneului US Open, după o lungă serie de crize de rezultate pe teren, informează AFP.

Fostul lider mondial nu a mai obținut de mult o victorie în turneele de Mare Șlem, unde are trei înfrângeri consecutive în primul tur. În total, la cele patru turnee majore ale anului 2025, el are o singură victorie, în primul tur la Openul Australiei din luna ianuarie.

”Noi numim asta o criză publică”, a scris sextuplul câștigător de Mare Șlem într-un mesaj pe contul de X, adăugând: ”Eu cred că el are nevoie de ajutorul unui profesionist”.

”Sunt de acord (cu Becker), el are nevoie de ajutor”, a adăugat, la rândul său, Brad Gilbert, fostul jucător american, antrenor și comentator vedetă, pe contul său de X.

Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său, francezul Benjamin Bonzi, duminică, în prima rundă a turneului US Open, la o minge de meci pentru adversarul său, explicând ulterior că a devenit furios din cauza deciziei arbitrului decât pe fotograful care l-a provocat.

În timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 și avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenței unui fotograf poziționat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat de decizie, declanșând un vacarm în public, care a întrerupt meciul timp de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut seturile trei și patru, înainte de a se impune în final în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

Venus Williams a plâns după meciul de la US Open. Reacția adversarei: ”M-ați stresat!” VIDEO
Venus Williams a plâns după meciul de la US Open. Reacția adversarei: ”M-ați stresat!” VIDEO
Revenită la sfârşitul lunii iulie pe circuitul WTA la vârsta de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams a fost eliminată, luni, în primul tur al US Open, fiind învinsă în trei seturi...
Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Daniil Medvedev afirmă că nu este supărat pe fotograful care a intrat pe teren în timpul înfrângerii sale din primul tur în faţa lui Benjamin Bonzi. În timp ce rusul se confrunta cu...
#Daniil Medvedev, #US Open, #reactie, #Boris Becker, #ajutor , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rednic, apărat după ce i s-a cerut demisia de la Standard: „Este alegerea potrivită”
  2. Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP
  3. Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă
  4. Campionul mondial din lotul lui Inter dezvăluie: „Iată ce a adus nouă Cristi Chivu!”
  5. Retragere notabilă din tenis, la numai 31 de ani. Fosta rivală a Simonei Halep a fost ”campioana campioanelor”
  6. Doliu în tenis. A murit o triplă campioană de Grand Slam
  7. Legendele tenisului, intrigate de rusul Medvedev: ”Are nevoie de ajutor”
  8. Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
  9. Simona Halep, mesaj pentru prietena ei din circuit: ”Acum bucură-te de viață!”
  10. Anamaria Prodan dezvăluie unde s-a rupt relația cu Gigi Becali: "Nu a stat cu mine pentru că eram prea frumoasă"