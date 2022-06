Medvedev, comportament jenant la Halle: și-a făcut antrenorul să plece de la meci VIDEO

Rusul Daniil Medvedev, liderul clasamentului ATP, a fost învins în finala turneului de la Halle de polonezul Hubert Hurkacz, nr.12 mondial.

Hurkacz a câştigat duminică turneul ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale în valoare de 2.134.520 de euro, după ce l-a învins în două seturi, 6-1, 6-4, pe rusul Daniil Medvedev, liderul mondial, informează AFP.

Medvedev nu a rezistat puternicului serviciu al lui Hurkacz (25 ani), care s-a impus după 1h şi 03 min.

Pe parcursul primului set, Medvedev s-a rățoit de câteva ori la antrenorul lui, Gilles Cervara. La un moment dat, acesta n-a mai rezistat să fie jignit de rus, s-a ridicat și a plecat din tribune.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him 💀😭

