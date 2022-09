Gesturi scandaloase ale rusului Medvedev la Metz: a imitat o maimuță pentru a-i enerva pe francezi VIDEO

Rusul Daniil Medvedev, locul 4 ATP, și-a dat în petec la Metz.

Eliminat de elevețianul Stan Wawrinka în optimile de finală ale turneului, Medvedev s-a purtat oribil în timpul partidei. La un moment dat, el a dat cu racheta de pământ, fiind apostrofat din tribune.

Medvedev nu a rămas dator și a răspuns imitând gesturile unei maimuțe, fiind huiduit și mai puternic de spectatori.

Wawrinka s-a impus cu scorul de 6-4, 6-7 (7) și 6-3, după două ore și 24 de minute de joc

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd - by calling them monkeys (?) - after they boo him for throwing his racket…

If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF