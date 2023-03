Cine spune că rușii nu au umor? Fotografia senzațională postată de Medvedev înaintea finalei cu Rublev

Daniil Medvedev și Andrey Rublev se vor întâlni azi în finala turneului de la Dubai (ora 17.00).

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (7 ATP) s-a calificat în finala turneului ATP 500 de la Dubai, pe suprafaţă hard, dotat cu premii totale de 2.855.495 de dolari, după victoria surprinzătoare, în două seturi simetrice, în semifinale, în faţa liderului mondial, principal favorit, sârbul Novak Djokovic, 6-4, 6-4.

Medvedev s-a impus după doar o oră şi jumătate, el reuşind 8 aşi, faţă de 5 ai sârbului, ambii jucători comiţând câte o dublă greşeală.

Djokovic, câştigător la Australian Open anul acesta, al 22-lea său trofeu de Mare Şlem, a suferit astfel prima înfrângere în acest an care pune capăt unei serii de 20 de meciuri câştigate.

Medvedev, care a revenit în competiţii după o perioadă mai lungă de absenţă, îl va avea ca adversar în finala de la Dubai pe conaţionalul său, Andrey Rublev (6 ATP, favorit nr. 2), câştigător cu 6-3, 7-6 (11/9) în faţa germanului Alexander Zverev (16 ATP, favorit nr.7).

Înaintea finalei de azi, Medvedev a postat o poză alături de Rublev, de pe vremea când cei doi erau copii și se înfruntau în campionatele naționale.

"Încă de când eram copii eram superîncântați să jucăm unul contra celuilalt", a scris Medvedev, postând o poză cu cei doi morocănoși.

Even as kids we were suppperrrr excited to play each other😝🤣@AndreyRublev97 pic.twitter.com/cFdp7yZd7I