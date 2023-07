Medvedev e pentru prima oară în sferturi la Wimbledon. Dorința rusului: ”Pot să joc tot aici?”

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat luni pentru prima oară în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, profitând de abandonul adversarului său din optimi, cehul Jiri Lehecka (37 ATP).

Cehul a abandonat după ce rusul câştigase primele două seturi cu 6-4 şi 6-2. Partida nu a durat mai mult de o oră şi 20 de minute, iar la momentul abandonului, Medvedev avea deja 9 aşi reuşiţi, iar Lehecka 5.

În sferturi, Medvedev îl va avea ca adversar pe învingătorul din partida care-i opune pe grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP, favorit nr. 5) şi americanul Christopher Eubanks (43 ATP).

”Pot să joc tot aici în sferturi?”, a spus Medvedev la final, remarcând că n-a pierdut niciodată în cinci participări la Wimbledon pe Terenul 1. Dorința rusului nu va fi luată însă în considerare, meciul său din sferturi urmând să fie programat cu siguranță pe terenul central.

Medvedev: 'It's probably my fifth Wimbledon and I haven't been very successful but I've never lost on this court [Court 1], so I feel sorry that probably quarters I'm gonna play on Centre, I'm like, can I continue here?'

