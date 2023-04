"Nu e mare dragoste între ei": ce s-a întâmplat la fileu între Medvedev și Zverev și tabloul sferturilor de la Monte Carlo

Rusul Daniil Medvedev și germanul Alexander Zverev s-au întâlnit în ultima optime de finală a Mastersului de la Monte Carlo.

Zverev a câștigat primul set cu 6-3, însă Medvedev s-a impus în următoarele două cu 7-5, 7-6.

Meciul a durat mai bine de trei ore și s-a încheiat cu o strângere de mână rece. "Nu e multă dragoste între ei", a remarcat comentatorul partidei.

Medvedev va juca în sferturi împotriva lui Holger Rune. Tabloul complet al sferturilor și finalul partidei Medvedev - Zverev:

A CLASSIC UNDER THE LIGHTS 💫@DaniilMedwed defeats Zverev 3-6 7-5 7-6 (7) and seals the last quarter-final spot! #RolexMonteCarloMasters

