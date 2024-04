Surpriza de la Monte Carlo: favoritul care a pierdut după șase ani

Surpriză mare în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro.

Rusul Daniil Medvedev, locul l4 ATP, a fost învins de compatriotul lui, Karen Khachanov, locul 15 ATP.

Khachanov s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-5.

Până la acest meci, Medvedev avea 5-1 la confruntări directe și nu mai pierduse în fața lui Khachanov de șase ani.

Khachanov va evolua în sferturile de finală de la Monte Carlo cu învingătorul din partida Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas.

Khachanov d. Medvedev 6-3 7-5

Coming into this match, Karen was 1-5 against Daniil & hadn’t beaten him since 2018

But he walked on court today as if he owned the head to head

✅1st top 10 win since Madrid 2023

✅1st Monte Carlo QF

Playing big tennis to start the clay season. pic.twitter.com/oCGnC3eWwO