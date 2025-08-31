Schimbare după 8 ani. Decizia radicală a fostului lider mondial din ATP

Rusul Daniil Medvedev şi antrenorul său francez Gilles Cervara au pus capăt colaborării lor după opt sezoane petrecute împreună şi o victorie la Flushing Meadows în 2021. Vestea a fost anunţată de Cervara pe Instagram duminică.

„Fantastica noastră aventură de opt sezoane ajunge la final”, scrie Cervara, care îşi exprimă recunoştinţa faţă de jucătorul cu care a ajuns în vârful tenisului mondial. „Sunt recunoscător şi fericit pentru toate lucrurile frumoase şi experienţele pe care le-am trăit împreună pe teren în aceşti opt ani. Acestea vor rămâne întipărite în memoria mea pentru totdeauna. Îţi mulţumesc pentru încrederea acordată. Am dat TOTUL, în fiecare secundă, pentru obiectivele noastre comune. Mi-a plăcut să te antrenez, să te îndrum, să te susţin (chiar şi în momentele dificile) şi să găsesc soluţii împreună cu tine şi cu echipa pentru a-ţi permite să performezi.”

Antrenorul francez evocă, de asemenea, „magia atipică” a lui Medvedev, magie care pare să fi dispărut în ultimele luni, dar „va reveni, sunt sigur”, continuă el.

Rusul, fostul număr 1 mondial, trăieşte în 2025 un sezon departe de standardele sale şi de nivelul pe care l-a atins alături de antrenorul său, cu care a disputat şase finale de Grand Slam pentru un singur titlu. El are, de asemenea, în palmares o victorie la Masters (2020) şi şase titluri la Masters 1000, pentru un total de douăzeci de turnee câştigate.

