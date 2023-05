Șoc pentru rusul Medvedev la Roland-Garros, în fața locului 172 mondial

Rusul Daniil Medvedev, locul 2 mondial, a fost eliminat, marţi, în primul tur la Roland Garros, de brazilianul Thiago Seyboth Wild, scor 7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-4.

Meciul a durat patru ore şi 15 minute.

Seyboth Wild, aflat pe locul 172 în lume şi venit din calificări, se află la a doua participare pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam din cariera sa şi va juca în turul doi împotriva lui Guido Pella sau Quentin Halys.

