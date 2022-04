E oficial. Tenismenii din Rusia și Belarus nu vor juca la ediția din acest an a turneului de tenis de la Wimbledon.

"În numele All England Club şi al Comitetului de Management al The Championships, dorim să ne exprimăm sprijinul continuu pentru toţi cei afectaţi de conflictul din Ucraina în aceste vremuri şocante şi dureroase.

Împărtăşim condamnarea universală a acţiunilor ilegale ale Rusiei şi am analizat cu atenţie situaţia în contextul îndatoririlor noastre faţă de jucători, faţă de comunitatea noastră şi faţă de publicul larg din Marea Britanie, ca instituţie sportivă britanică. De asemenea, am luat în considerare îndrumările stabilite de guvernul Regatului Unit în special în legătură cu organismele şi evenimentele sportive.

Având în vedere profilul The Championships din Regatul Unit şi din întreaga lume, este responsabilitatea noastră să ne jucăm rolul în eforturile pe scară largă ale guvernului, industriei, instituţiilor sportive şi creative de a limita influenţa globală a Rusiei prin cele mai puternice mijloace posibile.

În circumstanţele unei astfel de agresiuni militare nejustificate şi fără precedent, ar fi inacceptabil ca regimul rus să obţină vreun beneficiu din implicarea jucătorilor ruşi sau belaruşi la The Championships.

Prin urmare, intenţia noastră este, cu regret profund, să refuzăm înscrierile jucătorilor ruşi şi belaruşi la The Championships din 2022.

În cazul în care circumstanţele se schimbă semnificativ până în iunie, vom lua în considerare şi vom răspunde în consecinţă.

Salutăm, de asemenea, decizia LTA de a refuza înscrierile jucătorilor ruşi şi belaruşi la evenimentele din Marea Britanie, pentru a ne asigura că tenisul britanic oferă o abordare consecventă pe parcursul verii", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

"Recunoaştem că acest lucru este greu pentru persoanele afectate şi este trist că vor suferi pentru acţiunile liderilor regimului rus. Am analizat cu mare atenţie măsurile alternative care ar putea fi luate în cadrul îndrumărilor guvernului Regatului Unit, dar, având în vedere înaltul profil al Campionatelor, importanţa de a nu permite ca sportul să fie folosit pentru a promova regimul rus şi preocupările noastre mai largi pentru public şi siguranţa jucătorilor (inclusiv a familiilor), nu credem că este viabil să procedăm pe orice altă bază la The Championships", a declarat preşedintele All England Club, Ian Hewitt.

Această decizie îi afectează pe mai mulţi jucători bine clasaţi în ierarhiile ATP şi WTA de a participa la prestigioasa întâlnire de la Londra: ruşii Daniil Medvedev, numărul 2 mondial, Andrei Rublev, locul 8 ATP, Anastasia Pavliucenkova, locul 15 WTA, precum şi pe jucătoarele Arina Sabalenkalocul 4 WTA, şi Victoria Azarenka locul 18 WTA, din Belarus.

