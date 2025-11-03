Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 09:56
419 citiri
Campionii mondiali la dans sportiv sunt din România!
areș Cojoc și Andreea Emilia Matei

România a obținut o performanță istorică în dansul sportiv! Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei a devenit, duminică, campioană mondială la categoria „Adulți Standard”, în cadrul competiției Transylvanian Grand Prix 2025, desfășurate la Sibiu. Este pentru prima dată când România cucerește titlul mondial la această disciplină.

Federația Română de Dans Sportiv a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă și pentru toți cei care au visat la acest titlu! Perfecțiune, eleganță, forță și emoție – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”

În aceeași finală, alți sportivi români au obținut rezultate remarcabile. Perechea formată din Georgy Kalashnikov și Daria Grigore s-a clasat pe locul 4 mondial, iar Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidica au încheiat competiția pe locul 15, confirmând valoarea excepțională a școlii românești de dans sportiv.

Transylvanian Grand Prix este una dintre cele mai importante competiții internaționale găzduite anual de România, reunind la Sibiu cei mai buni dansatori din lume. Victoria de duminică aduce României nu doar un titlu mondial, ci și o confirmare a ascensiunii spectaculoase a dansului sportiv românesc pe scena globală.

