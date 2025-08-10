Medalie istorică pentru dansul sportiv românesc: ”Au ridicat sala în picioare”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 10 August 2025, ora 11:04
608 citiri
Medalie istorică pentru dansul sportiv românesc: ”Au ridicat sala în picioare”
Rareş Cojoc şi Andreea Matei FOTO Facebook Agerpres

Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc.

Cei doi au urcat pe treapta a doua a podiumului.

Podium – World Games 2025, Standard Dancing:

Aur - Alexey Glughov & Anastasia Glazunova (Republica Moldova)

Argint - Rareş Cojoc & Andreea Matei (România)

Bronz - Dariusz Mykcab & Madara Freiberga (Polonia)

“Cu eleganţă, forţă şi o sincronizare perfectă, au ridicat sala în picioare şi au demonstrat că munca, disciplina şi pasiunea duc acolo unde puţini ajung.

Această performanţă marchează un moment istoric: România urcă pentru prima dată pe podiumul mondial al World Games la dans sportiv!”, a notat Federaţia Română de Dans Sportiv, pe pagina oficială de Facebook.

Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani)...
”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
Gabriela Ruse, locul 58 WTA, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. Ruse a fost învinsă de japoneza Aoi Ito, venită din calificări,...
#dans sportiv, #medalie, #istorie, #Romania, #sala , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Minus 13.000.000Euro pentru Gigi Becali! Acuza Guvernul Romaniei: "Au prostit oamenii"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medalie istorică pentru dansul sportiv românesc: ”Au ridicat sala în picioare”
  2. Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
  3. Emma Răducanu, victorie categorică la WTA Cincinnati. Urmează un meci infernal
  4. Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene
  5. Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
  6. Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
  7. Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati
  8. Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
  9. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  10. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS