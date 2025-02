Dănuț Lupu, dezvăluiri din închisoare: "Am luat un pumn de pastile, am vrut să mă omor"

Dpnuț Lupu a avut două perioade petrecute în închisoare, în Grecia și în România.

Dănuț Lupu a ajuns în Grecia în vara anului 1990, semnând cu Panathinaikos. Nu după mult timp, fotbalistul român a fost arestat. A stat în închisoare 70 de zile pentru că ar fi fost implicat împreună cu o bandă de români în furtul de mașini.

"M-a chemat președintele la birou, acolo era poliția și m-au arestat", a spus Lupu la Fanatik.

La acea vreme, clubul elen era condus de Yiorgos Vardinogiannis, unul din cei mai bogaţi oameni din Grecia. Dănuț Lupu crede că în spatele arestării lui a stat acest om.

"Omul avea o putere extraordinară la vremea aia. A doua zi după ce m-am mutat la penitenciar am luat un pumn de pastile și am vrut să mă omor. Am stat vreo 10 zile în comă. M-a ajutat Dumnezeu și a venit soția mea la mine și-a zis că dacă semnez o hârtie de la Vardiogiannis îmi dau drumul.

Era în Grecia când s-a întâmplat, a venit la spital când au anunțat-o cei de acolo. Voiam să mor, dar nu am vrut să semnez hârtia aia. Muream pe dreptatea, sabia mea. I-am făcut pe plac, am semnat.

Nu semnam dacă nu venea băiatul meu. Când l-am văzut, mi-am dat seama că trebuie să semnez. Ca să vezi ce putere are... Mihaela mi-a spus că-mi dau drumul la 5 minute după ce semnez foaia aia. Nu mi-au dat drumul în 5, ci în 2 minute.

Era un culoar de vreo 100 de metri în sala de vizită. Am semnat hârtia Mihaelei și ne-am luat rămas bun. Cât am făcut 100 de metri, au spus cei de acolo Dănuț Lupu să-și ia bagajele, că e liber”, a completat Dănuț Lupu.

După perioada petrecută la Panathinaikos, Lupu a mai jucat la Korinthos și OFI Creta.

