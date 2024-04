Dănuț Lupu a izbucnit în plâns: ce a făcut Gigi Becali pentru el și ce mare antrenor l-a vizitat

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a fost eliberat din închisoare săptămâna trecută, după ce anul trecut a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul fără permis.

În 7 martie, Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea de eliberare condiţionată a lui Dănuţ Lupu, iar miercurea trecută magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au respins contestaţia procurorilor şi au menţinut decizia de eliberare.

„Am stat 6 luni fără 5 zile. Nu pot să spun că a fost ușor, dar nici greu, am foarte mulți prieteni. Nu am avut condiții ok, nu cred că un om civilizat poate sta acolo, dar n-ai ce să faci.

Multă lume spunea că nu mă voi preda. Sincer da (n.r. dacă s-a gândit să nu se predea), am vrut să nu mai vin în România, care erau riscurile? Aveam o condamnare de 7 luni, stăteam 2 ani și se grația, nu aveam o condamnare de 10 ani.

Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României, am făcut o faptă de copil, plăcerea mea de a conduce m-a adus aici, iar plăcerile se plătesc în viață (n.r. momentul în care i-au dat lacrimile).

Ce am făcut? Până la urmă m-am predat singur, de ce să-mi pui cătușe? Nu înțeleg România asta, unde-i clemența? Am primit 7 luni, cum ar fi primit oricine, am fost la toate cursurile posibile, n-am avut raport. Mulți au crezut că o să-mi închidă gura sau că o să mă schimb.

Am stat în carantină două săptămâni, într-o cameră vai de steaua ei, că așa sunt camerele pe carantină,… Unele mai au și «mergători», șobolănei, altele mai au și… Vrei, nu vrei, te descurci, că nu ai ce să faci.. Țin să-i mulțumesc lui Gigi Becali pentru efortul pe care l-a făcut. A făcut o hârtie să mă pună antrenor la Centrul de Copii și Juniori de la FCSB, s-a ținut de cuvânt”, a precizat Lupu, pentru Fanatik.

Dănuț Lupu a fost vizitat de Mircea Lucescu la închisoare. “Eu îl consider ca un tată al meu (n.r. pe Mircea Lucescu). Nu mă aşteptam să vină. Mi-a spus: Am trăit anii ăştia şi am fost de două ori la puşcărie. O dată să îl văd pe Copos, o dată să te văd pe tine. Sper că nu mai vin niciodată.

A fost emoţionant, nu îl mai văzusem de un an de zile: La câte ai făcut, ai ajuns aici pentru carnet. Ce să mai zic? A stat o oră nea Mircea. Îi mulţumesc mult pentru efortul pe care l-a făcut".