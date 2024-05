Dănuț Lupu, mâhnit pentru că nu a fost chemat la meciul Generației de Aur: "Știi care e problema lor?"

Dănuț Lupu a făcut un meci mare în tricoul echipei naționale contra Danemarcei la sfârșitul lui 1989. Fost mare mijlocaș consideră că acolo s-au pus bazele Generației de Aur.

Dănuț Lupu consideră că a avut un aport important la crearea Generației de Aur. El a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren în victoria contra Danemarcei, scor 3-1, din noiembrie 1989, partidă care a calificat România la Campionatul Mondial din 1990.

Recent eliberat din închisoare, Dănuț Lupu și-ar fi dorit să ia parte la evenimentul care a avut loc aseară pe Arena Națională, dar nu a fost invitat.

După Ionel Ganea, și Lupu a avut de comentat:

"Eu am spus-o și poate asta i-a deranjat. Eu am construit această Generație de Aur! Nu singur, eu și cu cei din 1989. Poate că această Generație de Aur este datorită meciului din 1989, când ne-am calificat contra Danemarcei. Datorită acelui eveniment s-a născut echipa asta. Nu sunt invitat. Normal că mi-aș fi dorit, dar în contextul actual, în care știu ceea ce se întâmplă… și poate asta-i deranjează, că eu spun lucrurilor pe nume. Știi care e problema celor care nu m-au invitat? Eu m-am considerat, toată viața, prieten cu fotbaliștii, nu m-am considerat fotbalist”, a comentat Dănuț Lupu pentru ProSport.

"Având doar 17 selecții la echipa națională, nu sunt fotbalist. Poate aici a fost greșeala mea, am iubit fotbalul mai mult ca orice și am jucat pentru nebunii ăia frumoși din tribună. Cineva m-a învățat și mi-a spus că e mult mai greu să dai o pasă de gol decât un gol. Am jucat pentru public, mi-a plăcut să-mi scandeze numele, de-aia, poate, fotbalul nu l-am jucat precum majoritatea, pentru interese materiale, am făcut-o, pur și simplu, pentru că mi-a plăcut. Puțină lume știe că am plecat de la Brescia, unde aveam 800.000 de dolari pe an și am venit la Rapid, pe 30.000” – Dănuț Lupu.