Gestul bădărănesc pe care l-a făcut Dănuț Lupu la adresa unei jurnaliste: "Doar am mângâiat-o"

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a fost eliberat din închisoare, miercuri, după ce anul trecut a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul fără permis.

“Ce să vorbesc cu voi? Dar de ce să vorbesc? Eu cred că până la urma urmei am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ceea ce am făcut, nu cred că mai are rost... Merg acasă, am o familie, am ce face. O să merg şi o să fac tot posibilul pentru a-mi recupera carnetul. În momentul în care îl voi lua, voi conduce iar. Nu vă înţeleg, să respect regulile de circulaţie? Eu nu am făcut accident, nu m-au prins drogat, nu am omorât pe nimeni!”, a spus Lupu, potrivit gsp.ro.

Digisport.ro scrie despre un gest al lui Lupu care a provocat indignare. După ce o jurnalistă i-a adus aminte că a încălcat regulile şi a condus în repetate rânduri fără să aibă un permis de conducere valabil, Dănuţ Lupu s-a enervat.

”Şi dumneata acum mă hărţuieşti. Ba da. Dacă eu nu vreau să vorbesc şi tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă lucrul ăsta?”, a replicat Dănuţ Lupu, care imediat i-a pus mâna pe frunte jurnalistei şi i-a spus: ”Sărut-mâna, eşti drăguţă”.

”Nu vi se pare în neregulă să atingeţi aşa un reporter?”, l-a întrebat un jurnalist pe Dănuţ Lupu, care a replicat: ”Nu i-am făcut nimic, doar am mângâiat-o”.

Dănuţ Lupu a fost condamnat în octombrie 2023, în apel, la şapte luni şi zece zile de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis. În momentul condamnării, el nu era în ţară, astfel că a fost dat în urmărire. După aproape o săptămână, a revenit în ţară şi a fost preluat de poliţişti de la aeroport, fiind dus la penitenciar.

În 7 martie, Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea de eliberare condiţionată a lui Dănuţ Lupu, iar miercuri magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au respins contestaţia procurorilor şi au menţinut decizia de eliberare.