Dănuț Lupu, acuzat că a bătut un fotbalist de la Dinamo. "Primesc amenințări, îmi spune că mă termină"

Mijlocaşul Adrian Dorobanţu (CS Dinamo), în vârstă de 23 de ani, îl acuză pe team managerul Dănuţ Lupu că l-a agresat fizic şi verbal, vineri, în vestiarul echipei. Fostul fotbalist neagă vehement acuzaţiile, informează gsp.ro.

Adrian Dorobanţu susţine că Lupu l-a călcat, l-a împins, l-a înjurat şi ameninţat că va fi bătut pe stradă dacă nu semnează rezilierea contractului scadent la finalul sezonului.

„Team managerul echipei, marele Dănuţ Lupu, încearcă de două zile să scape de mine, să-mi rezilieze contractul fără să-mi spună motivul. Sunt exclus din lot, antrenorul (n.r. - Marius Bratu) mă evită, sunt pus să mă pregătesc separat. Mă schimb într-un vestiar separat, mă pune să alerg în tribunele stadionului din Ştefan cel Mare, mă cheamă la altă oră faţă de cea la care se pregăteşte echipa.

Primesc ameninţări, mă sună, îmi spune că mă termină, că pune oameni să mă bată. Astăzi a venit în vestiar, a dat în mine, m-a scuipat, m-a înjurat de familie, de morţi, mi-a spus că o să fie cel mai negru coşmar al meu dacă nu vreau să semnez. M-a călcat, a intrat în mine! Am martori, doi băieţi din vestiar.

M-a avertizat că o să mă facă să mă las de fotbal, că o să pună oameni să mă bată pe stradă. Mi-e frică, mă abţin cu greu să nu plâng. Mi-e frică să merg mâine la antrenament, la ora 10:00. S-a enervat, a început să tremure, mi-a spus că dă în mine şi m-a lovit!

Nu ştiu ce să fac, am sunat preşedintele clubului (n.r. - se referă la Vasile Gâlcă) şi a început să râdă la telefon, a zis că găsim o soluţie să ne înţelegem, că ne vedem luni. Habar nu am ce să fac!

Mi-e frică pentru integritatea mea! Cu siguranţă voi depune plângere la poliţie, voi cere ajutor, chit că mă las de fotbal. Nu mă mai interesează fotbalul în condiţiile astea! Să se desfiinţeze sportul ăsta, dacă mai există asemenea oameni!

Nu semnez nimic! O să-mi duc contractul la bun sfârşit, să iau până la ultimul leu!”, a transmis Adrian Dorobanţu pentru GSP.ro.

Dănuţ Lupu a negat că l-ar fi agresat fizic sau verbal pe fotbalist. „Eu? Doamne, fereşte! Ce sunt eu, bătăuş? Şi eu pot să-l acuz de multe. Ha-ha-ha. Haideţi că vă trimit şi eu (o poză), am un semn, mi-a dat un pumn.

I-am explicat că nu mai poate să facă parte din lot, că antrenorul nu-l vrea. Mi-a cerut un program de pregătire individuală, i l-am făcut şi nu a vrut să-l semneze. Păi, dacă-mi ceri un lucru, eu ţi-l dau şi tu nu vrei să-l semnezi...

Nu am nimic cu el, e nebun. I-am spus că poate sta liniştit, să se antreneze 5 luni, până i se termină contractul. Are martori? Păi şi eu am martori că nu l-am agresat! Cum facem?

E un copil pe care nu-l interesează fotbalul, ci doar banii. Nu e problema mea. I s-a explicat frumos că nu mai face parte din lot, iar el mi-a făcut petiţie la club, la AFAN, mai are puţin şi-mi face peste tot.

Antrenorul nu e obligat să ia la echipă un jucător de care n-are nevoie. I-am explicat frumos că normal e să-şi caute o echipă la care să meargă să joace. Dacă-l interesează doar banii, nicio problemă, să stea. Dar nici să mă ia la mişto, să-mi ceară un lucru, eu să i-l dau, iar apoi să mă ia la mişto, să nu-l semneze!

Înjurat? Poate am ridicat vocea la el, nicidecum înjurat. Pentru ce să-l înjur? Dar atât timp cât îmi cere un lucru, iar apoi mă ia la mişto, eu ce trebuia să fac?”, a precizat Lupu.

