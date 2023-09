Danuț Lupu este cu un pas la închisoare, din cauza unui dosar penal deschis pe numele său, pentru că a condus în mai multe rânduri fără permis.

După ce, pe fond, fostul fotbalist a primit o condamnare de închisoare cu executare de șapte luni și 10 zile, el a formulat apel. Conform prosport.ro, azi, avocatul a cerut transformarea pedepsei în amendă penală, iar judecătorii au rămas în pronunțare pentru data de 2 octombrie.

Din păcate pentru Lupu, procurorul s-a declarat sigur că acesta va ajunge după gratii.

„Nu există altă pârgie sau portiță decât detenția. Inculpatul nu poate evita închisoarea, apelul este nefondat și solicit respingerea”, a transmis procurorul în fața judecătorului.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a transmis fostul fotbalist, pe care îl paște acum închisoarea.

