„Am vrut să mă otrăvesc în închisoare” Cum a încercat Dănuț Lupu să se sinucidă, când a mai fost după gratii

Dănuț Lupu a fost condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare, după ce a fost prins în repetate rânduri conducând fără permis sau sub influența băuturilor alcoolice.

Condamnat în prima instanță la o pedeapsă de șapte luni și 10 zile, Dănuț Lupu a făcut apel la Curtea de Apel București, dar nu a avut succes, astfel Lupu va fi nevoit să execute pedeapsa la penitenciarul Rahova.

Dănuț Lupu nu este la prima experiență după gratii, el petrecând două luni și jumătate în arest, acum 33 de ani, în Grecia. Unde a vrut să se sinucidă.

„Am făcut două luni și jumătate de închisoare. Chiar dacă în Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări. După 52 de zile m-au dus la penitenciar! Avocatul m-a lăsat și el baltă, a venit și mi-a dat banii înapoi, că vrea să trăiască liniștit, că are familie și copii și că nu vrea probleme. Vardinoianis, în anii ăia, făcea în Grecia ce voia el, precum Ceaușescu în România.

Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis atunci, când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine… Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar!

Trebuia să renunț la toate pretențiile financiare. Aveam încă 3 ani de contract. Totul a fost ca să nu-mi mai dea banii”, a povestit el în 2020 la emisiunea Prietenii lui Ovidiu

Lupu era bănuit a fi implicat într-o bandă de hoți, dar a dezmințit acest lucru și a precizat și ce s-a găsit la el acasă:

„Eram șeful mafiei românești din Grecia! În casă aveam un calculator al lui fi-miu, două haine de blană și două de piele. Atât! Unde să se depoziteze la mine lucruri furate? N-au găsit nimic! Cum venea lumea la mine să depoziteze când în complex totul era filmat? A trebuit să-mi găsească ceva”

Lupu a fost dat afară de Panathinaikos, după doar zece meciuri jucate, și sezonul următor a jucat la Korinthos, apoi a trecut la OFI Creta.