Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:32
“Bă, ești nebun?!” Fotbalistul român care și-a luat Lamborghini și l-a dus înapoi după două zile
Lamborghini Diablo din anii 90 FOTO Lambo Cars

Dănuț Lupu (58 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, a povestit un episod inedit din perioada în care evolua la Brescia, sub comanda lui Mircea Lucescu.

Deși tocmai primise primul salariu în Italia, Lupu a făcut un gest surprinzător: și-a cumpărat un Lamborghini, dar… l-a returnat după doar două zile.

“Eh, și ce am făcut? M-am plimbat două zile și după l-am dus înapoi. Tot nea Mircea mi-a zis: Bă, ești nebun?! Eu mi-am luat telefon după șase ani și tu ai telefon, ți-ai luat și mașină! Hai!”, a povestit fostul fotbalist.

Lupu a continuat, amuzat, rememorând pasiunea sa pentru mașini: “Asta e. Am dus-o de unde am luat-o. Nu mai contează cât a costat. Eu am avut o boală de-a lungul vieții. Acum am îmbătrânit: mașinile. Dacă n-am avut cât am jucat fotbal… Cred că am avut toate mașinile posibile și imposibile. Erau și alte vremuri", a spus Lupu la fanatik.

Dănuț Lupu: Un parcurs remarcabil în fotbal

Dănuț Lupu, născut la Galați, pe 27 februarie 1967, și-a început cariera la clubul local de fotbal Dunărea Galați (1985-1987), unde și-a arătat rapid uriașul potențial de talent, fiind transferat în 1987 la Dinamo București. Stilul său de joc inventiv și creativ l-a făcut rapid unul dintre jucătorii cheie al dinamoviștilor, cucerind inimile suporterilor.

În 1990, Dănuț Lupu a avut o contribuție semnificativă la câștigarea eventului (campionatul și cupa României). De asemenea, a avut o contribuție crucială la parcursul dinamoviștilor în Cupa Cupelor, unde echipa bucureșteană a ajuns până în semifinale.

Dănuț Lupu a făcut parte din lotul echipei naționale a României la Campionatul Mondial din 1990, desfășurat în Italia.

După evoluțiile de la Dinamo, pentru Lupu a urmat o carieră internațională, jucând pentru Panathinaikos (Grecia), unde a câștigat Superliga Greacă în sezonul 1990-1991 și pentru alte cluburi precum Korinthos F.C., OFI Creta, Brescia (Italia) și Hapoel Tzafririm Holon F.C.

După experiențele la nivel internațional, Dănuț Lupu s-a întors în România, jucând atât pentru Dinamo, cât și pentru Rapid București. În sezonul 1998-1999, a contribuit decisiv la câștigarea titlului de către Rapid și apoi a Supercupei României.

