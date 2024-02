Problema delicată a unei românce: "Cât dau darul la a treia nuntă a aceleiași persoane?". Banii cheltuiți până acum

Din cauza scumpirilor mulți români au renunțat la unele cheltuieli și ies mai rar pentru a se descurca cu banii de la o lună la alta.

Unele evenimente nu pot fi însă evitate, deși aduc un dezechilibru în bugetul familiei. Din această categorie fac parte nunțile și botezurile.

O discuție pe această temă a fost lansată în mediul online de o tânără care se află într=o situație ieșită din comun.

Aceasta a fost invitată pentru a treia oară la nunta aceluiași cuplu și nu știe câți bani ar trebui să mai ofere de această dată.

"Cât dau darul la "a treia" nunta a aceleiași persoane?"

"O prietenă, să ii spunem Delia, a făcut cununia civilă în 2022. Petrecerea a fost una în toată regula, restaurant cu pretenții, 5 feluri de mâncare, tort comandat din afara orașului, formație cu 3 soliști, un fotograf, un videograf, moment artistic (au venit niște fete să danseze) și 80 de invitați. Eu și soțul meu am dat atunci 1400 de lei (nunta se petrecea la Târgoviște).

Anul trecut toată lumea se aștepta ca Delia și soțul ei să facă și cununia religioasă, ei însă au făcut o petrecere pentru a sărbători un an de căsătorie. Petrecerea a fost practic o a doua nuntă. Ne-au chemat iar la restaurant, au avut DJ, 3 feluri de mâncare, candy bar, fruit bar, tort, din nou un moment artistic, 2 fotografi și vreo 50 de invitați. De data aceasta am dat 800 de lei și am pus alți 300 alături de mai multe cupluri pentru o mașină de spălat cu uscător incorporat.

Recent Delia ne-a anunțat că în 2024 (mai) face și cununia religioasă. Petrecerea se anunță a fi și mai extravagantă ca prima. Delia și soțul ei și-au făcut ținutele pe comandă, la un atelier din Italia, unde au zburat special pentru a-și cumpăra Delia rochia mult visată. Tortul și candy barul vor fi asigurate de o cofetărie artizanală, vor avea un pictor live care să îi picteze în timpul dansului mirilor, vor aduce o trupă de dans popular care să "deschidă seara" și vor avea și câteva dansuri de genul mirele și cavalerii de onoare, mireasa și domnișoarele de onoare și mirii și nașii, momente pentru care deja iau lecții de dans.

Cât dăm (eu și soțul meu) pentru această nuntă? Mi se pare absurd să dăm 1.800, așa cum spun alți prieteni, având în vedere că până acum am dat deja 2500 de lei, 2200 lor și 300 la mașina de spălat. Dar și să dăm mai puțin când ei clar au niște cheltuieli, mi se pare că ar fi ciudat. Nu știu ce să fac și cât să pun deoparte din bugetul nostru pentru această nuntă. Voi cât ați da?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Nici nu mi-aș pune problema să merg"

În comentarii, mulți răspund că nu ar mai merge a treia oară la eveniment.

"Mie mi se pare că Delia vrea să vă tot facă de bani, și tot reușește, dacă vă duceți a 3-a oară pentru, în principiu, același lucru."

"Eu nu m-aș duce. Adică nici nu mi-aș pune problema să merg. Nici la a doua nuntă nu mă duceam când aflam că e doar o aniversare."

"Vezi că Delia o să se apuce de copii, să vezi acolo câte evenimente apar. Eu zic să mai rărești din ele."

"Dacă vrei să mergi la asta îi pui max 500 lei în plic sau îi cumperi un cadou. Ceva random gen furculițe. Delia e nesimțită.", crede cineva.

"Dai mesaj că promiți că mergi la următoarea"

"Îmi pare rău Delia dar plec în Maldive în weekendul ăla. Pup!"

"Trebuie să fii dus cu pluta să te duci de 3 ori pentru același lucru și să mai și plătești de fiecare dată."

"Dai mesaj că nu poți să mergi la asta dar promiți că mergi la următoarea."

"Păi eu zic că aia face bani pe spatele vostru. Acum ar trebui să va plătească ea să mai mergeți și a 3 oară. Nu te mai duce, programează-ți un concediu și du-te."