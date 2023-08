Traficul maritim dintre Marea Egee şi Marea Marmara a fost suspendat din cauza incendiului de pădure în curs de desfăşurare în provincia Canakkale din nord-vestul Turciei, au anunţat marţi Ministerul Transporturilor şi o agenţie de navigaţie, relatează Reuters.

"Traficul prin Dardanele a fost suspendat pentru ambele direcţii marţi, la ora 18:45 (ora României), din cauza intervenţiei avioanelor în incendiul de pădure din regiune, pentru a lua apă din mare în condiţii de siguranţă", a declarat agenţia maritimă Tribeca.

Strâmtoarea Dardanele, un pasaj îngust şi semnificativ din punct de vedere istoric care leagă Marea Egee de Marea Marmara, serveşte ca o rută maritimă vitală pentru navele care călătoresc între Europa şi Asia.

Potrivit Tribeca, 15 nave care se îndreptau spre nord şi 19 nave care se îndreptau spre sud au rămas blocate de o parte şi de alta a căii navigabile. Acesta a precizat că una dintre navele care se îndreaptă spre nord şi cinci dintre cele care se îndreaptă spre sud sunt de dimensiuni considerabile, măsurând peste 200 de metri în lungime.

The Turkish Ministry of Transport reported the closure of the Dardanelles Strait due to forest fires in the area of Çanakkale.

