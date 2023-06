Tenismena Daria Kasatkina din Rusia (9 WTA) s-a calificat vineri în optimi la Roland-Garros 2023 după o victorie-fulger, în mai puțin de o oră.

Daria Kasatkina este cea mai admirată rusoaică din tenisul feminin, în condițiile în care e singura care și-a exprimat deschis criticile referitoare la războiul pornit de Vladimir Putin în Ucraina.

La Roland-Garros, Daria Kasatkina a spulberat-o vineri pe americanca Peyton Stearns (69 WTA), scor 6-0, 6-1 și va evolua în optimi cu conaționala Blinkova sau ucraineanca Svitolina.

OUT OF THIS WORLD 🤯

Stunning Daria Kasatkina's tweener is the shot of the day by @oppo #InspirationAhead #RolandGarros pic.twitter.com/yHy8rsgTdp