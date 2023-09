Actuala ediție a US Open a adus în prim plan și primul duel dintre două lesbiene declarate. De o parte a fileului s-a aflat rusoaica Daria Kasatkina, iar de cealaltă parte belgianca Greetje Minnen.

Kasatkina se iubeşte cu patinatoarea Natalia Zabiiako, multiplă medaliată olimpică, mondială şi europeană, iar Greetje Minnen a avut o relație cu altă jucătoare de tenis din țara ei, Alison van Uytvanck.

Cele două s-au despărțit între timp, Van Uytvanck căsătorindu-se cu o altă femeie.

La US Open, victoria a revenit Dariei Kasatkina, care s-a impus cu 6-3, 6-4 și va juca în optimi cu Aryna Sabalenka.

La finalul meciului, cele două jucătoare cu aceeași orientare sexuală s-au îmbrățișat la fileu.

Greetje Minnen, Alison Van Uytvanck și Daria Kasatkina se află pe o listă plină de nume celebre care au recunoscut că au altă orientare sexuală. Legende ca Billie Jean King sau Martina Navratilova au decis să facă public acest lucru, iar pe urmele lor au călcat Rosemary Casals, Jana Novotna, Amelie Mauresmo, Gigi Fernandez, Casey Dellacqua, Johanna Larsson sau Richel Hogenkamp.

History at the US Open:

Daria Kasatkina and Greet Minnen face off in the first-ever Grand Slam match between two openly gay players 👏

(via r/hyperballadatopos) pic.twitter.com/xdlItWTGiG