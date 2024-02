Cea mai curajoasă rusoaică din tenis a reacționat după moartea lui Navalnîi FOTO

Tenismena Daria Kasatkina (26 de ani, 13 WTA), cunoscută pentru faptul că a criticat inclusiv războiul pornit de țara sa în Ucraina, a avut o reacție de sprijin pentru apropiații opozantului Aleksei Navalnîi.

Astfel, Daria Kasatkina distribuit pe rețelele sociale o fotografie postată de Iulia Navalnaia, soția lui Aleksei, în care cei doi apar îmbrățișați, la un concert, cu descrierea ”Te iubesc”.

”Daria Kasatkina a repostat fotografia publicată de văduva lui Navalîi și rămâne cea mai curajoasă voce din tenis”, a scris jurnalistul Ben Rothenberg pe rețeaua X.

Daria Kasatkina, reposting from Navalny’s widow, remains the bravest voice in tennis right now. pic.twitter.com/xBYNX45q31