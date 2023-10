S-a stabilit prima semifinalistă la WTA Elite Trophy. Principala favorită, eliminată

WTA Elite Trophy, competiția de final de an care reunește la Zhuhai (China) cele mai bune 12 jucătoare după cele calificate la Turneul Campioanelor, și-a stabilit prima semifinalistă.

Astfel, Daria Kasatkina (17 WTA) a câștigat Azalea Gropu după victoria obținută joi, 6-3, 6-4, cu poloneza Magda Linette.

Calificarea rusoaicei în semifinale consemnează eliminarea din faza grupelor a principalei favorite, cehoaica Barbora Krejcikova (10 WTA).

Daria Kasatkina after reaching WTA Elite Trophy SF:

“It’s the final tournament of the year. I’m trying to squeeze the maximum from it.. I’m enjoying my time here. Every next match can be the last match of the season. The crowd is amazing. You guys are so good..” 🥰 pic.twitter.com/HKiuELhoBr