Rezultat de senzație pentru tenismena din Rusia care s-a declarat lesbiană. Campioana de la Wimbledon a fost spulberată!

Tenismena Daria Kasatkina din Rusia (12 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului de 500 de puncte de la San Jose (SUA), eliminând-o pe campioana de la Wimbledon, kazaha Elena Rîbakina.

Kasatkina a pierdut primul set cu 6-1, dar și-a spulberat adversara în următoarele două, cu 6-2 și 6-0.

Daria Kasatkina este tenismena care a creat recent o adevărată ”furtună” în jurul ei, declarându-se lesbiană ți încurajându-i pe sportivii ruși să-și schimbe cetățenia.

Last year’s @MubadalaSVC finalist @DKasatkina is moving on here in San Jose 🤩🎾🌴

The no. 7 seed is heading to round 2️⃣ after a 1-6, 6-2,6-0 win over Rybakina @MubadalaSVC | @WTA pic.twitter.com/Nw6HHLZW2M