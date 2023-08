Rivala Soranei Cîrstea la Washington și-a sărutat iubita la ieșirea de pe teren VIDEO

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 dolari, marţi, după ce a învins-o pe croata Petra Martic cu 6-3, 7-6 (15/13).

Românca şi-a asigurat un cec de 11.600 dolari şi 55 puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe campioana en titre, rusoaica Liudmila Samsonova, cap de serie numărul opt, care a dispus în primul tur de americanca Danielle Collins, cu 6-1, 6-3.

O altă rusoaică aflată la Washington, mai cunoscuta Daria Kasatkina, a oferit un moment ”fierbinte” după meciul câștigat cu belgianca Elize Mertens. Astfel, la ieșirea de pe teren, Kastkina și-a sărutat iubita, patinatoarea Natalia Zabiianko, care o însoțește pe tenismenă la toate turneele.

Daria Kasatkina & her girlfriend, Natalia, share a kiss after her win in Washington 🥰

Couple goals.

pic.twitter.com/n20Lgfa9pU