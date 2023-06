Daria Kasatkina spune că a plecat cu un gust amar de la Roland Garros: ce a nemulțumit-o pe jucătoarea din Rusia

Rusoaica Daria Kasatkina a declarat că a plecat de la Roland Garros cu un gust amar după ce a fost huiduită de public în urma înfrângerii suferite duminică în turul al patrulea în faţa ucrainencei Elina Svitolina.

Svitolina spusese că nu va da mâna cu jucătorii ruşi sau bieloruşi la Roland Garros din cauza invaziei Rusiei în ţara sa.

Kasatkina a fost una dintre foarte puţinele jucătoare ruse care s-au pronunţat împotriva războiului, numindu-l "un coşmar total". Duminică, ea a fost susţinută de cântăreaţa populară rusă Zemfira, care a părăsit ţara din cauza opoziţiei sale faţă de invazie.

Zemfira a fost inclusă în februarie pe o listă de agenţi străini a Ministerului rus al Justiţiei, pe motiv că a susţinut Ucraina şi a criticat invazia.

După înfrângerea cu 6-4 7-6 (5), Kasatkina i-a ridicat degetul mare în sus Svilotina, iar Svitolina a fost văzută, de asemenea, ridicându-l. Nu a fost clar dacă gestul a fost adresat lui Kasatkina.

Svitolina, însă, a declarat: "Nu am avut timp să vorbesc cu ea. Sunt foarte recunoscătoare pentru poziţia pe care a luat-o. Da, este o persoană foarte curajoasă să o spună public, lucru pe care nu atât de mulţi jucători l-au făcut. Este o persoană curajoasă".

"Plec de la Paris cu un sentiment foarte amar. În toate aceste zile, după fiecare meci pe care l-am jucat la Paris, am apreciat şi am mulţumit mereu mulţimii pentru sprijinul lor şi pentru că au fost alături de jucători", a scris pe Twitter jucătoarea de 26 de ani.

"Dar ieri am fost huiduită doar pentru că am fost respectuoasă pe poziţia adversarului meu, pentru a nu da mâna. Eu şi Elina ne-am arătat respect una faţă de cealaltă după un meci greu, dar să părăsim terenul aşa a fost cea mai rea parte a zilei de ieri. Fiţi mai buni, iubiţi-vă unul pe celălalt. Nu răspândiţi ura", a spus ea.

