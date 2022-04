Jucătoarea de tenis care se dezice de Rusia: "Mi-e rușine să o spun"

Născută la Moscova, Daria Saville (fostă Gavrilova) se opune total războiului pornit de Vladimir Putin în Ucraina.

Daria, născută la Moscova, a reprezentat Rusia până în 2015, după care a trecut sub drapelul Australiei, în 2021 schimbându-și și numele în urma căsătoriei cu un tenismen de la Antipozi, Luke Saville.

"Mă simt vinovată și mi-e rușine să spun că sunt rusoaică atunci când cineva întreabă de accentul meu", a scris ea pe twitter.

I feel ashamed and guilty to say that I’m Russian when someone asks what’s my accent 💔😭