Jucătoarea australiană Daria Saville, locul 249 WTA, beneficiară a unui wild card, s-a calificat în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami, fază în care va evolua cu Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 23.

Saville, 28 de ani, fostă Gavrilova înainte de căsătorie şi fostă numărul 20 mondial, a întrecut-o, marţi, în prima manşă, cu scorul de 7-5, 6-3, pe jucătoarea belgiană Greet Minnen, locul 81 WTA, după un meci de două ore şi trei minute.

Saville a fost permanent o tenismenă de Top 40 de-a lungul a patru sezoane (2015-2018), dar din cauza unei probleme medicale la tendonul lui Ahile a luat o pauză mai lungă în ultimii doi ani, alunecând în clasamentul WTA până dincolo de locul 600.

Astfel, înainte de turneul de la Guadalajara din februarie, ea se afla pe poziția 610, însă ulterior, după ce a jucat în optimi la Indian Wells (retrăgându-se în meciul cu Maria Sakkari, după victorii anterioare la jucătoare precum Ons Jabeur și Elise Mertens), Gavrilova a urcat până pe locul 249 WTA. Mai mult, în ierarhia live, adversara Simonei Halep e acum pe locul 211, ceea ce înseamnă un salt de 400 de locuri într-o singură lună.

Daria Saville’s goal for her North American trip was to have a good attitude and halve her ranking.

Before Guadalajara: No.610

After Indian Wells: No.249

In Miami: Wins 1R, will face Simona Halep in 2R.

More on Saville’s comeback: https://t.co/NEif38LgcK pic.twitter.com/1TQnt1A4Eq