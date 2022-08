Jucătoarea din Ucraina care a eliminat-o pe Simona Halep, de la US Open, a povestit ce probleme are din cauza războiului

Simona Halep a fost eliminată, în turul I de la US Open, de ucraineanca Daria Snigur, locul 124 WTA, o jucătoare nevoită să plece din țara natală, din cauza războiului.

Snigur a povestit pentru siteul WTA că a fost forțată să se mute la Varșovia, deoarece baza în care se antrena la Kiev a fost bombardată de ruși.

Ea a rămas și fără antrenoare, deoarece Larisa Neiland, fost număr 1 mondial la dublu, a plecat în America.

"Înainte de război, Larisa mă pregătea la Kiev. Acum, ea trăiește în SUA, iar eu în Polonia, la Varșovia. Am avut varianta să merg în State, dar am preferat Polonia, pentru că e lângă țara mea. Cred că e mai bine pentru mine să rămân în Europa. Înainte de US Open, am mers amândouă la Riga și ne-am antrenat acolo. A fost o pregătire de doar câteva zile, dar Larisa a reușit să îmi transmită ce trebuie schimbat la jocul meu, astfel încât să ajung pe tabloul de la US Open", a declarat Snigur.

"E extrem de dificil să mă pregătesc la Varșovia, în timp ce antrenoarea mea e în SUA. Poate că o să merg mai des în State să mă pregătesc cu ea, în viitor, sau poate că decide ea să revină în Europa și să avem ocazia să ne pregătim mereu împreună", a mai spus Daria.

"După ce a început războiul totul este diferit. Am încercat să joc pentru Ucraina, pentru oamenii de acolo, pentru țara în care vreau să trăiesc după terminarea războiului", a încheiat Daria Snigur.

