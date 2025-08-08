Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 18:58
357 citiri
Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
Daria Vrînceanu FOTO COSR

Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.

Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13.75 metri, cu care a urcat pe podium, alături de sportivele Erika Saraceni (Italia, 14.24 metri) şi Adriana Kruzmane (Letonia, 13.62).

Săritura de medalie a atletei tricolore a fost reuşită din ultima încercare şi reprezintă, totodată, şi cea mai bună performanţă personală din carieră. În urmă cu două săptămâni, Daria Vrînceanu (CSŞ Bacău/SCM Bacău) cucerea medalia de aur la FOTE.

Tot vineri, în finală la aruncarea greutăţii, Ştefan Ciobanu s-a clasat pe locul 9 (18.04 metri).

În finalele de vineri seară va mai lua startul Daria Chiţiu, la aruncarea discului.

Campionatele Europene U20 au loc între 7 şi 10 august, la Tampere, iar delegaţia României numără 21 de atleţi (9 fete şi 12 băieţi). La competiţie asistă şi Constantina Diţă, preşedintele FR Atletism.

”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
Gabriela Ruse, locul 58 WTA, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. Ruse a fost învinsă de japoneza Aoi Ito, venită din calificări,...
Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei
Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei
Tenismanul american Ben Shelton a câștigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-și cu...
#Daria Vrinceanu, #performanta, #Romania, #saritura, #cariera , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! O campioana olimpica a fost arestata dupa ce si-a agresat iubitul in vazul tuturor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
  2. Gigi Becali, după ce și-a văzut vedeta plângând: ”Ce înseamnă lacrimile alea? Nu mai știa să țină sabia”
  3. ”Ianis Hagi și-a ales noul club”. Anunț făcut de presa britanică
  4. Cristiano Ronaldo, fără milă contra portughezilor! Câte goluri a marcat
  5. Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB
  6. Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”
  7. Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
  8. Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
  9. ”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
  10. Rezultate din Conference League. Cu cine ar putea juca FCSB dacă e eliminată din Europa League