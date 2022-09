Valcov a spus la detectorul de minciuni ca Blaga a intervenit pentru castigarea licitatiilor - rechizitoriu

Copresedintele PNL, Vasile Blaga, ar fi intervenit pentru castigarea licitatiilor in judetul Olt, pentru care fostul primar al Slatinei Darius Valcov ar fi primit 20 la suta din valorea sumelor incasate.

Marturisirea ar fi fost facuta chiar de catre fostul ministru de Finante, potrivit rechizitoriului citat de B1 Tv, care transmite ca acesta a facut declaratiile la detectorul de minciuni.

Potrivit sursei citate, Valcov a spus ca Blaga l-a chemat la PDL si a impus castigarea unor licitatii spunandu-i sa intervina pentru Tehnologica Radion, companie care este administrata de Theodor Berna, cel care i-ar fi dat circa 2 milioane de euro mita fostului primar al Slatinei.

De asemenea, Darius Valcov ar fi spus anchetatorilor ca Vasile Blaga l-a pus in legatura cu Theodor Berna, ocazie cu care primarul de atunci al Slatinei a primit si numarul de telefon al omului de afaceri.

Vasile Blaga, denuntat de Darius Valcov la DNA - ce spune co-presedintele PNL

"Astfel, inculpatul Valcov Darius a aratat ca, in anul 2009, a fost chemat de Vasile Blaga la sediul central al Partidului Democrat Liberal si i-a spus, confidential, ca stie ca in Olt se va licita pentru niste lucrari de reabilitare a retelelor de apa si canalizare, transmitandu-i, fara echivoc, ca alocarea in viitor a fondurilor pentru unele lucrari la Primaria Slatina se va face sub conditia ca SC Tehnologica Radion SRL sa castige licitatiile. Prin urmare, inculpatul trebuia sa intervina pentru anularea licitatiilor, scopul urmarit fiind acela ca SC Tehnologica Radion SRL, prin reprezentantul sau Berna Theodor, sa castige toate cele 3 licitatii", se arata in rechizitoriu, potrivit Agerpres.

"In justificarea interesului manifestat de Vasile Blaga, inculpatul Valcov Darius Bogdan a aratat ca avea cunostinta ca Berna Theodor a fost consilier personal al presedintelui Romaniei, ca Tehnologica Radion SRL era condusa 'din umbra' de catre greii PDL de la acea vreme, 'printre care se afla si domnul Vasile Blaga'. In contextul acestei intalniri, inculpatul Valcov Darius Bogdan a primit de la Vasile Blaga numarul de telefon al lui Berna Theodor, spunandu-i-se sa-l contacteze ca este asteptat.

Astfel, l-a sunat pe Berna Theodor si s-a intalnit cu acesta la sediul Tehnologica Radion SRL, unde s-au purtat discutii despre posibilitatile tehnice si financiare ale societatii, martorul lasandu-l sa inteleaga ca stie 'cine este si din partea cui vine'. In perioada 2009-2010, in cadrul unor intalniri regulate cu Vasile Blaga, atat la partid, cat si in Slatina, cu ocazia unor vizite la blocurile care erau reabilitate si cu ocazia inaugurarii unora dintre ele, acesta s-a interesat permanent de Tehnologica Radion SRL", mai spun procurorii.

Primul dosar al lui Darius Valcov, finalizat de DNA. Fostul ministru, trimis in judecata (Video)

Darius Valcov a mai declarat la DNA ca, despre solicitarea lui Vasile Blaga de a sprijini castigarea licitatiilor i-a relatat si administratorului public de la acea data, Minel Prina, aspect confirmat de acesta din urma.

Astfel, Minel Prina a sustinut la DNA, atat cu prilejul audierii, cat si cu prilejul confruntarii cu Darius Valcov, ca in anul 2009 fostul ministru de Finante i-a spus ca Theodor Berna este reprezentantul lui Vasile Blaga si ca trebuie sa ajute Tehnologica Radion SRL sa castige licitatiile la SC Compania de Apa Olt SA.

"Rezulta acceptarea de catre inculpatul Valcov Darius a propunerii de a-si exercita influenta reala - ce decurgea din calitatea de primar al municipiului Slatina si de presedinte al organizatiei PDL Olt - pe langa membrii comisiei de licitatie din cadrul autoritatii contractante SC Compania de Apa Olt SA, respectiv pe langa persoanele din cadrul Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor in legatura cu respingerea contestatiilor formulate de ceilalti participanti la licitatie, exercitarea influentei fiind justificata de conditionarea de catre Vasile Blaga - secretar general al PDL si ministru in functie in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale la data respectiva - a atribuirii fondurilor pentru Primaria Slatina, in schimbul sprijinirii SC Tehnologica Radion SRL sa castige licitatiile pentru reabilitarea si extinderea lucrarilor retelelor de apa si canalizare", se mai arata in rechizitoriu.

Miercuri, fostul ministru de Finante a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influenta.