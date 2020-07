Darius Valcov, condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru spaga. Judecatorii i-au confiscat 4,2 milioane de lei. Decizia nu este definitiva

Banii, confiscati

Condamnat la 8 ani in alt dosar

In acest dosar, Darius Valcov este judecat pentru de luare de mita si trafic de influenta. Procurorul DNA a cerut pedeapsa cu executare, in timp ce Valcov s-a declarat nevinovat. La ultimul termen, politicianul a dat si o declaratie de inculpat, drept pentru care a optat inca de la inceputul procesului.Potrivit minutei instantei, Valcov a fost gasit vinovat de ambele infractiuni , iar dupa contopire a rezultat pedeapsa de 6 ani si 6 luni."In baza art 38 alin 1, 39 alin 1 lit b C.pen si art 45 alin 3 lit a C.pen si art 10 din Legea nr 187/2012 contopeste pedepsele aplicate mai sus inculpatului in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare la care se adauga 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (3 ani si 6 luni + 4 ani), urmand ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de 6 (sase) ani si 6 (sase) luni inchisoare alaturi de 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 lit a, b si g (dreptul de a fi primar) Cod penal ca pedeapsa complementara.In baza art 45 alin 5 C.pr.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art 66 lit a, b si g C.pen pe durata prevazuta de art 65 alin 3 C.pen," este minuta Tribuanlului Dolj.Instanta a mai decis confiscarea de la Valcov a sumei de 4.296.270 de lei.In plus au fost mentinute sechestrele asiguratorii asupra bunurilor achizitionate de S.C. Bogmar Pro Design S.R.L. cu banii proveniti de la SC Plus Confort SRL, ce se afla in prezent in custodia SC City Hotel & Lounge SRL, in valoare de 393.457,58 lei, si poprirea sumei de 264.460 lei aflata in contul RZBR 0000 0600 1285 0862 deschis la Raiffeisen Bank, apartinand SC SGV Developement SRL, pana la concurenta sumei de 4.296.270 de lei.Dupa cum aratam, decizia poate fi contestata cu apel.Darius valcov mai asteapta in aceasta luna o alta decizie, intr-un caz aflat pe rolul Tribunalului Gorj.Cel mai cunoscut dosar al lui Darius Valcov este cel in care a fost condamnat de Inalta Curte, in faza de fond, la 8 ani de inchisoare pentru coruptie.Judecata apelului in acest caz a fost suspendata, dupa ce Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cazul deciziei CCR privind completurile specializate.