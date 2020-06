Doua dintre dosarele lui Darius Valcov, judecat pentru coruptie, in pronuntare: Tribunalul Gorj- 13 iulie si Tribunalul Dolj- 7 iulie

Condamnat la 8 ani in alt dosar

La termenul de luni, Darius Valcov a participat la sedinta de judecata, insa acesta nu a facut declaratii de presa, anunta presa locala. Decizia pe care Tribunalul Gorj o va da in acest caz este in prima instanta si poate fi contestata.Intr-un alt caz, Tribunalul Dolj a constatat incheiata, saptamana trecuta, cercetarea judecatoreasca intr-un dosar in care Darius Valcov, este judecat pentru de luare de mita si trafic de influenta. Procurorii si avocatii au pus concluziile finale.Procurorul DNA a cerut pedeapsa cu executare, in timp ce Valcov s-a declarat nevinovat. La ultimul termen, politicianul a dat si o declaratie de inculpat, drept pentru care a optat inca de la inceputul procesului.Tribunalul Dolj a amanat sentinta in acest caz pe 7 iulie.Cel mai cunoscut dosar al lui Darius Valcov este cel in care a fost condamnat de Inalta Curte, in faza de fond, la 8 ani de inchisoare pentru coruptie Judecata apelului in acest caz a fost suspendata, dupa ce Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cazul deciziei CCR privind completurile specializate.